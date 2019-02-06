2019-02-06T11:59:55+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гродно мужчина украл из храма ящик для пожертвований

Задержали его быстро, вот только украденные деньги к этому времени он уже успел потратить
Ольга ИВАШЕНКО
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В Гродно мужчина украл из храма ящик для пожертвований.В Гродно мужчина украл из храма ящик для пожертвований.
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На преступление 45-летний мужчина пошел 3 февраля примерно в 22.00. Чтобы ограбить храм, разбил стекло, залез в храм, забрал из ящика для пожертвований 396 рублей и скрылся.

В пресс-службе УВД Гродненского облисполкома рассказали, что ранее мужчина часто бывал в храме, поэтому точно знал, где находится ящик для пожертвований.

Кражу обнаружили только на следующее утро. Несмотря на это, подозреваемого задержали спустя несколько часов, однако деньги он уже успел потратить. Осталось только 25 рублей.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Кража».

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