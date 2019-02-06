Задержана начальник управления фарминспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава

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О задержании Людмилы Реутской по подозрению в получении взятки стало известно 27 сентября. Начальником фармуправления Минздрава она работает последние несколько лет.

- Дело возбуждено по материалам ГУБОПиК МВД. Согласно имеющимся в распоряжении следствия данным, указанное должностное лицо на протяжении более трех лет (с 2015 по 2018 год) неоднократно принимала материальные ценности, приобретала выгоды имущественного характера за благоприятное решение вопросов, входящих в ее компетенцию, - прокомментировала на своей странице в Фейсбуке официальный представитель СК Юлия Гончарова. Она же отметила, что эпизоды взяток, в которых подозревают начальника управления, не связаны с проведением процедуры закупки вакцины «Эупента».