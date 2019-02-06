2019-02-06T12:46:23+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Генпрокурор о долгостроях: Надо людей поставить на место

За задержку сроков виновных будут привлекать к ответственности
Алеся ДОБЫШ
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Генпрокурор о долгостроях: "Надо людей поставить на место"Генпрокурор о долгостроях: "Надо людей поставить на место"Фото: Павел МАРТИНЧИК
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- Президент поручил Генеральной прокуратуре заняться вопросом долгостроев. Вообще это серьезная тема. Когда человек свои последние деньги вносит в новое жилье, иногда продает квартиру родителей, еще что-то и не получает его, - рассказал генпрокурор Беларуси Александр Конюк журналистам 6 февраля. - Мы занимаемся этим. Надо поставить людей на место. Хорошо, если добросовестно ведется строительство, а случаются, к сожалению, мошеннические схемы, когда деньги у людей берут и не выполняют обязательств.

Как сообщал 19 декабря телеканал ОНТ, прокуратура возьмет на контроль около 20 долгостроев. Особое внимание специалисты уделят жилым домам - будут реагировать даже на единичные факты.

Если сроки строительства затягиваются, виновных будут привлекать к ответственности.

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