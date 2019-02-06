Александр Конюк подтвердил задержание директора "БелОМО"

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- Мы должны разобраться, тогда дадим более полную информацию. Не будем торопиться. Что такое на человека возвести обвинение? Есть же семья, дети, родственники. Дождемся более весомых результатов, потому что, как судья, знаю: бывают такие ситуации - и оправдательный приговор. А потом что делать? Как человеку в глаза смотреть?

Напомним, информация о задержании Вячеслава Бурского, гендиректора предприятия «БелОМО», которое выпускает военные оптические прицелы и системы наведения, появились еще на прошлой неделе. Об этом рассказали сотрудники завода.

Вячеслав Бурский в 1992 возглавил предприятие и работает в должности директора 27 лет. Он является доктором технологических наук, профессором. В 2008 году из рук Александра Лукашенко Вячеслав Бурский получил орден Отечества III степени, а несколько лет назад - орден Отечества II степени.

Генпрокурор также подтвердил журналистам задержание топ-менеджера Белорусского межбанковского расчетного центра Феликса Касперовича.