Россия не будет размещать свои ракеты в Беларуси

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США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Краткая история вопроса: 2 февраля истек ультиматум, который США предъявили России, когда потребовали выполнить обязательства по договору о ДРСМД в течение 60 дней. В Вашингтоне уверены, что созданием ракеты 9М729 Россия его нарушила, потому как новая российская ракета способна пролететь больше 500 км, а это противоречит договору. Россия с обвинениями США не согласна. И в ответ на их претензии выставила США ответные претензии, в которых говорится, что США нарушают ДРСМД, размещая на объектах ПРО в Европе универсальные пусковые установки МК-41, а они, в свою очередь, разработаны для пусков крылатых ракет типа Tomahawk дальностью 2,4 тыс. км. По ДРСМД эти ракеты запрещены.

Трамп сообщил, что США приостанавливают участие в ДРСМД, но также заявил и о готовности возобновить переговоры с Россией. В ответ на это заявление 2 февраля Путин заявил, что Россия предпримет «зеркальный ответ».

Сегодня стало известно, что на данный момент Россия не рассматривает вопрос о размещении в Беларуси своих ракет. Об этом TACC заявил спецпредставитель президента России по торгово-экономическому сотрудничеству с Беларусью посол Михаил Бабич.

- Что касается размещения ракет на территории Беларуси, то это, конечно, не будет происходить, потому что это не требуется. Действующая конфигурация нашей совместной военной группировки позволяет решить любые военные задачи, исходя из тех пунктов дислокации, где находятся наши средства ответного удара, не продвигая их ни на какую другую территорию, - сказал он.

Напомним, раньше Бабич говорил, что «безопасность Беларуси застрахована Вооруженными силами Российской Федерации и ядерным зонтиком», и сообщал, что на это из российского бюджета уходят огромные средства.