У Брестского рынка появился аккаунт в Instagram: «Колхозка - рай для простого люда!»

Колхозка еще не так популярна, как столичная Комаровка, но потенциал есть!

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Брестский центральный рынок - местные называют его Колхозный - обзавелся собственным профилем в Инстаграме. У аккаунта чуть больше 300 подписчиков, но и существует он только неделю.

kolkhozka Отечественные, как биткоин! Все падают в цене!! Всего 50 копеек за килограмм Немного битые, но не крашенные

Брестская Колхозка очень похожа на Комаровку. Здесь тоже есть крытый рынок и торговые ряды с навесамми. Под куполом продаются мясо, яйца, молочные продукты, выпечка, специи, фрукты и сухофрукты, на улице - сезонные овощи, фрукты и ягоды, саженцы. Теперь рынки стали похожи и своей активностью в соцсетях.

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Правда, если акаунт Комаровки ведет сотрудник рынка, то авторы веселых подписей к фотографиям Колхозки пока остаются анонимными. Зато у них получается заманивать покупателей капустой и отечественными яблоками - битыми, но не крашеными!