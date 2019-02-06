В Россонском районе поймали полочанина, который девять лет назад подговорил приятелей избить человека ломами

Этот мужчина почти девять лет бегал от белорусского правосудия. Фото: УВД Витебского облисполкома.

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67-летний полочанин почти девять лет бегал от правосудия. Мужчина в 2010 году вместе с тремя приятелями избил человека. Били бейсбольной битой и ломами. Пострадавший с трудом выжил. Травмы, которые он получил, эксперты определили как тяжкие телесные повреждения.

Троих подельников задержали и впоследствии осудили, а один - тот, кто, собственно, и организовал нападение, сбежал. Преступник скрылся в России. Раньше он был не раз судим и имел определенный авторитет в криминальных кругах. Ему помогли обзавестись поддельными документами. По этим документам он несколько лет жил в России. Некоторое время назад решил вернуться в Беларусь и поселился в глухой деревушке в Россонском районе.

- Информация о том, что беглец объявился на Родине, поступила сотрудникам уголовного розыска. В ходе совместной операции полоцких, россонских и витебских оперативников преступник был задержан, - рассказали в группе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.