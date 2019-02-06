2019-02-06T15:13:22+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Россонском районе поймали полочанина, который девять лет назад подговорил приятелей избить человека ломами

Мужчина несколько лет жил в России по поддельным документам
Наталья ПАРТОЛИНА
Поделиться:
Этот мужчина почти девять лет бегал от белорусского правосудия. Фото: УВД Витебского облисполкома.Этот мужчина почти девять лет бегал от белорусского правосудия. Фото: УВД Витебского облисполкома.
Изменить размер текста:

67-летний полочанин почти девять лет бегал от правосудия. Мужчина в 2010 году вместе с тремя приятелями избил человека. Били бейсбольной битой и ломами. Пострадавший с трудом выжил. Травмы, которые он получил, эксперты определили как тяжкие телесные повреждения.

Троих подельников задержали и впоследствии осудили, а один - тот, кто, собственно, и организовал нападение, сбежал. Преступник скрылся в России. Раньше он был не раз судим и имел определенный авторитет в криминальных кругах. Ему помогли обзавестись поддельными документами. По этим документам он несколько лет жил в России. Некоторое время назад решил вернуться в Беларусь и поселился в глухой деревушке в Россонском районе.

- Информация о том, что беглец объявился на Родине, поступила сотрудникам уголовного розыска. В ходе совместной операции полоцких, россонских и витебских оперативников преступник был задержан, - рассказали в группе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Еще больше материалов по теме: «Витебск: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Минчанка брала предоплату за аренду несуществующих квартир
Один из выходов станции метро «Площадь Победы» временно закрыли
Одна пассажирка сгорела заживо, вторая и водитель умерли в больнице – в суд направили дело водителя, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП под Оршей
В Кобринском районе мужчина выстрелил в ногу женщине, чтобы не отдавать ей сына
Неизвестные заминировали в Мозыре здание КГК и ГАИ
В Беларуси ПЭТ-бутылки заменят на стеклянные
У Брестского рынка появился аккаунт в Instagram: «Колхозка - рай для простого люда!»
Россия не будет размещать свои ракеты в Беларуси
Александр Конюк подтвердил задержание директора "БелОМО"
Генпрокурор о долгостроях: Надо людей поставить на место
Задержана начальник управления фарминспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава
В Гродно мужчина украл из храма ящик для пожертвований