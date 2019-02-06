2019-02-06T17:36:24+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси ПЭТ-бутылки заменят на стеклянные

Процесс будут контролировать высокие чиновники
Ольга ИВАШЕНКО
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В Беларуси ПЭТ-бутылки заменят на стеклянныеВ Беларуси ПЭТ-бутылки заменят на стеклянные
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Распоряжением премьер-министра Беларуси Сергея Румаса №33р от 5.02.2019, теперь в Беларуси работает межведомственная группа, которая будет заниматься поэтапным замещением полиэтиленовой тары на стеклянную. Документ уже опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.

Предложения в правительство по этому вопросу должны быть внесены до 15 февраля 2019 года. Также в планах - очертить конкретные сроки по проведению мероприятий, направленных на замещение ПЭТ-бутылок. Известно, что в состав рабочей группы входят Владимир Кухарев и Михаил Русый, занимающие посты заместителя премьера, а также глава МЖКХ Александр Терехов, глава Минэкономики Дмитрий Крутой и другие высокие чиновники.

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