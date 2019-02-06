Неизвестные заминировали в Мозыре здание КГК и ГАИ

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Сценарий, которых много. На телефон 102 позвонил неизвестный, было это сегодня в районе 10.00, и сообщил о взрывчатке в здании Мозырского межрайонного комитета КГК и городской ГАИ.

На место тут же выехали сотрудники силовых ведомств, МЧС и группа саперов. Здесь же, в здании по улице Ленинская, 64 также находится общежитие, магазин и помещение Мозырского райжилкомхоза. Разумеется, из здания тут же стали эвакуировать людей. Из зданий ГАИ и КГК эвакуировали 83 человек, еще 250 человек вывели из здания соседствующего лицея. После проверки здания саперами, никаких взрывных устройств в нем не было обнаружено. То есть сообщение было ложным. Сейчас правоохранителям предстоит установить личность лжесапера.

Напомним, заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва или других действий, которые создают опасность для жизни или здоровья, а также крупного ущерба, карается штрафом, арестом или ограничением свободы сроком до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет. Если подобное человек совершает повторно, в таком случае речь будет идти об ограничении свободы сроком до пяти лет или от трех до семи лет лишения свободы.