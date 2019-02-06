В Кобринском районе мужчина выстрелил в ногу женщине, чтобы не отдавать ей сына

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История не свежая, однако известно о ней стало только сейчас. Все случилось в канун новогодних праздников. Женщина из агрогородка Диван пришла к бывшему мужу, чтобы забрать сына домой. Однако в планы мужчины отдавать ребенка матери не входило. Женщину он не собирался пускать даже на порог дома. Слово за слово - разразился скандал. В порыве гнева мужчина схватился за пневматическую винтовку и выстрелил женщине в ногу. С пулевым ранением пострадавшая нашла в себе силы позвонить в милицию и попросить о помощи.

По данным МВД, в отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело по ст. 153 УК РБ «Умышленное причинение легких телесных повреждений».