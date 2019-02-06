Одна пассажирка сгорела заживо, вторая и водитель умерли в больнице – в суд направили дело водителя, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП под Оршей

В Орше будут судить водителя, который протаранил фургон с тремя людьми, все они погибли. Фото: Следственный комитет.

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В Орше будут судить 42-летнего мужчину, который был за рулем внедорожника, врезавшегося в фургон ГАЗ-33021. Авария произошла 1 августа. В фургоне были водитель и две женщины. Внедорожник врезался в то место, где у фургона находится бензобак. От удара автомобиль вспыхнул. Одна из пассажирок фургона сгорела заживо. Водитель и вторая пассажирка умерли в больнице от ожогов. У 29-летнего водителя было обожжено 95 процентов тела, он умер на вторые сутки, а 20-летняя девушка прожила неделю. Водитель и пассажиры внедорожника не пострадали.

Первоначально предполагалось, что правила дорожного движения нарушил погибший водитель фургона. Однако теперь под суд отправится водитель внедорожника. Мужчина – житель Бобруйска. Сейчас он под стражей.

Прокуратура Витебской области пришла к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании состава преступления, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.