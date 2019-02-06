Один из выходов станции метро «Площадь Победы» временно закрыли на ремонт Фото: Павел МАРТИНЧИК

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Плитку обновят у обоих выходов из подземки на церемониальную площадку возле монумента Победы. Но работы будут проводиться поочередно.

Как рассказал корреспонденту агентства «Минск-Новости» директор коммунального ремонтно-эксплуатационного унитарного предприятия «Горавтомост» Валерий Уласевич, сначала работы проведут возле одного выхода из подземного перехода, где установлены ограждения и монтируют конструкцию для ремонта. После этого – возле второго выхода к монументу.

Строительные работы планируется завершить к маю. Сам процесс ремонта не должен помешать торжественным церемониям возложения цветов и венков к Вечному огню и монументу на площади Победы.