КП Беларусь
Один из выходов станции метро «Площадь Победы» временно закрыли
К маю там обновят плитку
Один из выходов станции метро «Площадь Победы» временно закрыли на ремонтФото: Павел МАРТИНЧИК
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Плитку обновят у обоих выходов из подземки на церемониальную площадку возле монумента Победы. Но работы будут проводиться поочередно.
Как рассказал корреспонденту агентства «Минск-Новости» директор коммунального ремонтно-эксплуатационного унитарного предприятия «Горавтомост» Валерий Уласевич, сначала работы проведут возле одного выхода из подземного перехода, где установлены ограждения и монтируют конструкцию для ремонта. После этого – возле второго выхода к монументу.
Строительные работы планируется завершить к маю. Сам процесс ремонта не должен помешать торжественным церемониям возложения цветов и венков к Вечному огню и монументу на площади Победы.