Минчанка брала предоплату за аренду несуществующих квартир

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Сотрудники отдела уголовного розыска Центрального РУВД Минска устанавливают потерпевших по факту мошеннических действий со стороны гражданки Е.П. Пузенковой.

Женщина публиковала в интернете объявления о сдаче в аренду квартир с фейковыми фотографиями. После встречи с потенциальными клиентами она брала предоплату за аренду, но квартиру по факту не сдавала. Как рассказала официальный представитель Центрального РУВД Минска Елена Свиридова, вырученные от сдачи в аренду квартир деньги женщина тратила на собственные нужды.

Если вы пострадали от действий гражданки или обладаете какой-либо информацией по данному факту, милиция просит обращаться в Центральное РУВД Минска лично (улица Орловская, 58/1) или телефонам 8 (017) 288-02-02, 8(025) 730-22-59 или 102.