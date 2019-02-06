На белорусских реках тает лед

Изменить размер текста: A A

Как сообщили в Белгидромет, в истекшие сутки очистилась от ледяных образований река Мухавец (приток Западного Буга) у Бреста. Вскрылись река Нарев (приток Западного Буга) у деревни Немержа и река Остер (приток Сожа) у деревни Ходунь, в настоящее время здесь наблюдаются забереги.

Ледостав и ледостав с полыньями сохраняется на Березине, Соже, большем протяжении Западной Двины, Днепра, Припяти и отдельных участках Немана.

На реках отмечается рост уровней воды с суточной интенсивностью в основном 1-6 сантиметров. На Немане у деревни Белица и притоке Припяти канале Бычок у деревни Озераны уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму.

В ближайшие сутки лед на реках продолжит разрушаться, рост уровня воды сохранится.