2019-02-06T19:59:15+03:00
Общество
КП Беларусь

На белорусских реках тает лед

Уровень воды будет расти
Надежда СЕРГЕЕВА
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В Беларуси на реках тает ледВ Беларуси на реках тает ледФото: Виктор ДРАЧЕВ
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Как сообщили в Белгидромет, в истекшие сутки очистилась от ледяных образований река Мухавец (приток Западного Буга) у Бреста. Вскрылись река Нарев (приток Западного Буга) у деревни Немержа и река Остер (приток Сожа) у деревни Ходунь, в настоящее время здесь наблюдаются забереги.

Ледостав и ледостав с полыньями сохраняется на Березине, Соже, большем протяжении Западной Двины, Днепра, Припяти и отдельных участках Немана.

На реках отмечается рост уровней воды с суточной интенсивностью в основном 1-6 сантиметров. На Немане у деревни Белица и притоке Припяти канале Бычок у деревни Озераны уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму.

В ближайшие сутки лед на реках продолжит разрушаться, рост уровня воды сохранится.

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