В Лельчицком районе сотрудники ГАИ стреляли, чтобы остановить тракториста-бесправника

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Сотрудники ГАИ ОВД Лельчицкого райисполкома заметили трактор, который ехал по дороге населенного пункта без регистрационного знака.

Водитель не остановился по первому требованию и проигнорировал все сигналы к остановке транспорта. Сотрудникам ГАИ пришлось предупредительно выстрелить из табельного оружия в воздух. Остановить тракториста удалось только с помощью стрельбы по колесам.

Как рассказала старший инспектор отдела агитации и пропаганды ГАИ УВД облисполкома Анна Ковалева газете "Гомельская правда", нарушителем оказался 32-летний житель Столинского района Брестской области, который на личном тракторе подрабатывал на Гомельщине.

Мужчина был лишен права управления транспортом за вождение в пьяном виде. В отношении него составили четыре административных протокола – за вождение без права управления транспортом, а также с не пройденным техосмотром, за невыполнение требований об остановке транспорта и за сокрытие регистрационного знака.