Велогаражи появятся на минских автостоянках
Исследование проводит государственное объединение "Гаражи, автостоянки, парковки". Как сообщил belta.by главный инженер объединения Петр Прудников, всего на балансе объединения находятся 106 автостоянок, на пяти из них оборудованы велопарковки. В месяц такая услуга стоит от 3 до 5 рублей.
– Запустили опрос, чтобы определить потребность в таких объектах, и исходя из этого выберем проект конструкции. Самая оптимальная, на наш взгляд, площадка на 32 места. Работу планируется завершить до начала II Европейских игр, – рассказал Петр Прудников.
Для организации велопарковок и велогаражей горожан просят оставлять заявки на автостоянках либо по телефонам 218-07-64, 218-07-63.
Велопарковки в столице начали оборудовать с 2009 года, также развивается сеть велодорожек. На автостоянках первые три экспериментальные велопарковки были созданы в 2017 году: на ул. Малинина, 3 (автостоянка №62), на ул. Тимошенко, 27 (№70) и на ул. Ротмистрова, 61 (№73). Первая всесезонная охраняемая велопарковка появилась на стоянке по улице Илимской. Она выглядит, как большой проветриваемый мини-ангар из поликарбоната.
– Наиболее активно велолюбители используют автостоянку на улице Тимошенко, – дополнил Петр Прудников.