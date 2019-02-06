2019-02-06T21:14:38+03:00
Общество
КП Беларусь

Велогаражи появятся на минских автостоянках

Сейчас изучается спрос на них
Надежда СЕРГЕЕВА
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Велогаражи могут появиться на минских автостоянкахВелогаражи могут появиться на минских автостоянкахФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Исследование проводит государственное объединение "Гаражи, автостоянки, парковки". Как сообщил belta.by главный инженер объединения Петр Прудников, всего на балансе объединения находятся 106 автостоянок, на пяти из них оборудованы велопарковки. В месяц такая услуга стоит от 3 до 5 рублей.

– Запустили опрос, чтобы определить потребность в таких объектах, и исходя из этого выберем проект конструкции. Самая оптимальная, на наш взгляд, площадка на 32 места. Работу планируется завершить до начала II Европейских игр, – рассказал Петр Прудников.

Для организации велопарковок и велогаражей горожан просят оставлять заявки на автостоянках либо по телефонам 218-07-64, 218-07-63.

Велопарковки в столице начали оборудовать с 2009 года, также развивается сеть велодорожек. На автостоянках первые три экспериментальные велопарковки были созданы в 2017 году: на ул. Малинина, 3 (автостоянка №62), на ул. Тимошенко, 27 (№70) и на ул. Ротмистрова, 61 (№73). Первая всесезонная охраняемая велопарковка появилась на стоянке по улице Илимской. Она выглядит, как большой проветриваемый мини-ангар из поликарбоната.

– Наиболее активно велолюбители используют автостоянку на улице Тимошенко, – дополнил Петр Прудников.

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