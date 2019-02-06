В Лельчицах поймали рысь, которая неделю гуляла по городу

В Лельчицах по городу гуляла рысь. Фото с сайта pixabay.com

Изменить размер текста: A A

В ОВД Лельчицкого райисполкома 5 февраля поступило сообщение о том, что во дворе одного из частных домов по улице Покрышкина разгуливает рысь.

Старший инспектор-дежурный оперативно-дежурной службы Николай Косинский рассказал, что за последнюю неделю местные жители несколько раз видели дикую кошку в частном секторе недалеко от центральных улиц городского поселка, обращались в милицию по поводу пропажи домашней птицы, пишет газета "Гомельская правда".

По прибытии к месту вызова милиционеры обнаружили рысь на сарае недалеко от дома. Животное не проявляло агрессии, но поймать его удалось только общими усилиями сотрудников милиции, спасателей и работников коммунального хозяйства.

Как сообщили в РОЧС, переночевала рысь у лельчицких коммунальников, а после ночевки рысь отправили в Октябрьский зоопарк.