В Красном костеле Минска в пятницу впервые зазвучат колокола

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Пробный перезвон колоколов Красного костела в Минске запланирован на ближайшую пятницу. 8 февраля прибывшие из Польши специалисты помогут запустить электронную систему колоколов, рассказал на своей странице в Facebook настоятель католического прихода св. Симеона и св. Елены ксендз Владислав Завальнюк. Роль звонаря будет исполнять электроника, которая установлена на башне. Напомним, на колокола собрали 70 тысяч евро, отливали звоны в Польше.

Священник рассказал и про идею установить в Красном костеле еще несколько колоколов меньшего размера, чтобы можно было устраивать перезвон. Тогда мелодии будут отбивать по полудням, и это красивое действо, по задумке настоятеля, начнет привлекать к храму еще больше туристов.