Золотовалютные резервы Беларуси снизились на 140 млн долларов

Изменить размер текста: A A

На 1 февраля 2019 года золотовалютные резервы Беларуси составили 7 млрд долларов США, снизившись за минувший месяц на 2% - почти на 140 млн долларов. Это обусловлено тем, что правительство и Национальный банк страны в плановом порядке погашали внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте. На это было выделено в общем около 650 млн долларов, сообщает Нацбанк.

Поддержанию уровня международных резервных активов Беларуси в январе способствовало поступление в бюджет валюты - в частности, от экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также благодаря росту стоимости монетарного золота, поступлениям средств от продажи Нацбанком валютных облигаций.

В планах правительства - повысить уровень международных резервных активов Беларуси в течение 2019 года. На 1 января 2020 года золотовалютные резервы страны должны составить не менее 7,1 млрд долларов.