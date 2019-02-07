2019-02-07T11:22:35+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В поезде Одесса - Минск обнаружили пакет с амфетамином

Хозяина контрабанды, конечно, не нашлось
Павел МИЦКЕВИЧ
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В поезде «Одесса - Минск» обнаружили пакет с амфетамином. Фото: Гомельская таможняВ поезде «Одесса - Минск» обнаружили пакет с амфетамином. Фото: Гомельская таможня
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Гомельская таможня пресекла ввоз в Беларусь амфетамина. В железнодорожном республиканском пункте таможенного оформления «Терюха» опасный психотроп нашли при проведении таможенного контроля пассажирского поезда Одесса - Минск. Запрещенное к провозу через границу вещество было спрятано в технологическом помещении одного из вагонов. Таможенники заметили прозрачный пакет с веществом темно-коричневого цвета, которое исследовали в лаборатории и дали заключение: это амфетамин массой свыше 35 граммов.

Хозяина контрабанды, конечно, не нашлось. Отметим, что этот международный поезд - белорусского формирования.

Таможня начала проверку по факту незаконного перемещения психотропа через белорусскую границу. Кстати, в прошлом году в регионе было зафиксировано почти сто подобных фактов, и во всех случаях провоз наркотиков и лекарственных препаратов, содержащих в своем составе психотропные вещества, был пресечен. А в минувшем январе произошло уже 17 таких случаев, отмечается в сообщении Гомельской таможни.

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