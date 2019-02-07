2019-02-07T11:29:11+03:00
Общество
КП Беларусь

В Гомеле суд отменил решение милиции о высылке украинца

Сергей растит троих детей, работает, имеет хорошую характеристику, но однажды попался пьяным на улице
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Гомеле суд отменил решение милиции о высылке украинцаВ Гомеле суд отменил решение милиции о высылке украинцаФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В четверг Гомельский областной суд вынес вердикт относительно судьбы гражданина Украины Сергея Проценко. Мужчина много лет живет в Беларуси, имеет семью, но недавно милиция поймала его на улице выпившим и приняла решение выслать из страны на три года - «в интересах общественного порядка».

40-летний Сергей растит троих детей, работает, имеет хорошую характеристику, поэтому не хочет уезжать из Беларуси и считает решение милиции несправедливым. Поэтому обжаловал его в суде. Помогают украинцу гомельские работники независимого профсоюза РЭП.

- Мы видим непропорциональное и несоразмерное вмешательство в личную жизнь Сергея Проценко со стороны милиции. Он является единственным кормильцем в семье, и в случае его высылке детей могут поставить на учет как находящихся в социально-опасном положении, - заявил в суде правозащитник Андрей Стрижак.

- Прошу дать возможность остаться. Исправлюсь - обещаю! - выступил с последним словом украинец.

В Гомеле апелляция рассматривалась больше двух месяцев, а до того Сергею отказали в отмене решения о высылке в УВД и районном суде. Но Гомельский областной суд в итоге постановил отменить решение РОВД.

Напомним, трое граждан России, которым угрожала высылка из Беларуси, совершили суицид >

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