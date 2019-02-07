Лукашенко: «Деньги любят тишину, мы следуем этим принципам»

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Президент Беларуси встретился с председателем правления Национального банка Павлом Каллауром и отметил спокойствие на финансовом рынке страны. Жесткая финансовая политика направлена на сохранение стабильности в государстве, отметил Александр Лукашенко и поблагодарил за это работников Нацбанка.

Президент поручил Каллауру найти общий язык с руководителями коммерческих банков и выстроить безопасную работу в сфере финансов.

- В последнее время мы меньше говорим о деньгах, финансах. Говорят, деньги любят тишину. Мы следуем этим принципам, - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Также на встрече обсудили мероприятия к 25-летию белорусского рубля. Президент вспомнил, как национальную валюту называли «зайчиком»:

- Мы постепенно выстраивали свою денежную систему, создавали свою денежную единицу. Сегодня уже никто не говорит, что она такая-сякая и не такая.