2019-02-07T12:22:14+03:00
Общество
КП Беларусь

В Вооруженные силы из запаса призвали уже около 1 тыс. белорусов

Это происходит в рамках комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Вооруженные силы из запаса призвали уже около 1 тыс. белорусов. Фото: МинобороныВ Вооруженные силы из запаса призвали уже около 1 тыс. белорусов. Фото: Минобороны
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Около тысячи мужчин в Беларуси призваны из запаса в Вооруженные силы. Также в подразделения поступило 20 единиц техники из государственных органов и организаций. Это происходит в рамках комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности ВС Беларуси. Мероприятия продолжаются, сообщает Министерство обороны.

В частности, военные комиссариаты Брестской области приступили к поставке мобилизационных ресурсов. Подразделения 6-й и 120-й отдельных гвардейских механизированных бригад продолжают выполнять учебно-боевые задачи, а несколько воинских частей и подразделений, которые уже выполнили поставленные задачи, возвращаются в пункты постоянной дислокации.

- С уже призванным из запаса личным составом проводятся мероприятия боевого слаживания, а также тактико-специальные занятия, занятия по предметам боевой подготовки, - информирует Минобороны. - Также проходят мероприятия по снятию вооружения и техники с хранения.

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