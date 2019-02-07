В Минске водитель Kia врезался в столб

Он ехал с ночной смены и находился в утомленном состоянии

Изменить размер текста: A A

Днем в четверг в Минске водитель легковушки врезался в столб, мужчина госпитализирован.

- Водитель 1979 года рождения, управляя автомашиной Kia, двигался со стороны улицы Крупской по ул. Кабушкина в направлении Партизанского проспекта, где совершил наезд на осветительную мачту. Водитель госпитализирован с черепно-мозговой травмой, ссадинами и ушибами. По предварительной информации, он ехал с ночной смены и находился в утомленном состоянии, - сообщает столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

На место ДТП выбывали сотрудники ГАИ, МЧС и медики.

- В соответсвии с п. 10.2 ПДД водителю запрещается управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения, под воздействием лекарственных средств, снижающих внимание и быстроту реакции, - напомнили в ГАИ.