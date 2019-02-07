52-летний главарь банды насильников будет сидеть 22 года

Этот мужчина приговорен к 22 годам лишения свободы. Именно он был главарем банды полоцких насильников. Когда он выйдет из колонии, ему будет 74 года. Фото: УВД.

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Дело банды полоцких насильников Витебский областной суд рассматривал несколько месяцев. 46 эпизодов преступной деятельности, около пятидесяти потерпевших, несколько сотен свидетелей… Четверо подсудимых - 52-летний Александр А., 35-летний Иван С., 37-летний Дмитрий Д. и 52-летний Анатолий П. - держали в страхе Полоцк и его окрестности почти пятнадцать лет. Цепочка изнасилований, разбойных нападений и других преступлений тянется с 1999 года. Именно тогда двое фигурантов, один из которых уже был судим, познакомились и начали вместе насиловать и грабить женщин. Серия нападений на женщин прервалась, когда оба сели за соучастие в кражах. Выйдя из мест лишения свободы, мужчины продолжили «развлекаться» и привлекли к этому двоих приятелей.

Насильники знакомились с женщинами в интернете или просто на улице, приглашали в кафе, угощали спиртным или кофе, куда подмешивали сильнодействующие нейролептики. Женщин, как правило, везли на квартиру к главарю группы и там насиловали, пока они были в бессознательном состоянии. У многих забирали деньги, ценные вещи.

В 2012 году бандиты познакомились с несовершеннолетней девушкой. Действовали по отработанной схеме. От воздействия препаратов, которые ей подмешали в напитки, девушка умерла. Тело девушки вывезли в лесополосу и закопали. Несколько лет девушка числилась пропавшей без вести. Когда насильников задержали и они показали, где похоронили ее, оказалось, что, прежде чем закопать девушку, преступники сняли с нее всю одежду.

7 января насильники выслушали приговор суда. 52-летний главарь банды Александр А. за сопряженное с изнасилованием убийство, совершенное группой лиц, похищение несовершеннолетнего и другие преступления приговорен к 22 годам лишения свободы. Его 35-летний подручный Иван С. должен провести 15 лет в исправительной колонии в условиях строгого режима. Дмитрия Д. и Анатолия П. приговорили соответственно к 12 и 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии в условиях строгого режима.