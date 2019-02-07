Лукашенко - Александре Романовской: «Ты лучшая!»

Президент поздравил белоруску со званием чемпиона мира по лыжной акробатике

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Президент Беларуси направил поздравления лыжной акробатке Александре Романовской, которая завоевала золото на чемпионате мира в США по фристайлу. Белоруска с солидным отрывом стала первой в финале соревнований по лыжной акробатике.

- Ты настойчиво и упорно шла к этому результату. А великолепный финальный прыжок в американском Дир-Вэлли не оставил никаких сомнений: ты лучшая! - цитирует Александра Лукашенко его пресс-служба.

Президент пожелал спортсменке, тренерам и всей белорусской команде крепкого здоровья и новых свершений.

Президент также отметил, что победа Романовской «в очередной раз подтверждает, что в Беларуси создана школа лыжной акробатики мирового уровня». По мнению президента, эта школа уже не один десяток лет обеспечивает подготовку талантливой молодежи страны.