«52-летний моряк из США» выманил 41 тыс. долларов у жительницы Борисова

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В апреле 2018 года в соцсети женщина познакомилась с мужчиной, который представился как разведенный 52-летний моряк из США. Через несколько месяцев общения мужчина сказал, что у него заканчивается контракт в Таиланде и, чтобы оттуда уехать, ему нужны необходимые документы. Расположив к себе женщину, он просил оказать помощь при доставке ему этих документов.

Белоруска должна была получить посылку и отправить ему в Таиланд. В следующих письмах говорилось о том, что посылка уже в Беларуси, однако для ее получения необходимо уплатить таможенный сбор. В общей сложности доверчивая женщина в несколько этапов перечислила на предоставленные ей реквизиты более 41 тысячи долларов США, взяв взаймы у знакомых и оформив кредиты, сообщает Следственный комитет.

В ходе расследования выяснилось, что потерпевшая перечисляла деньги на счет в Республику Гана. Следователь направил международные запросы об оказании правовой помощи. Сотрудники органов дознания проводят мероприятия, направленные на раскрытие преступления. Расследование продолжается.