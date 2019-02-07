Что с Максимом Мархалюком, ответил начальник милиции Гродно

Проверено уже почти 4 тыс. человек, которые находились в районе исчезновения мальчика

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«Что с Максимом Мархалюком?» - этот запрос один из популярных в поисковых системах. 7 февраля на него ответил начальник УВД Гродненского облисполкома Вадим Синявский и рассказал, что поиски мальчика продолжаются.

- Осенью, пока позволяла погода, продолжали прочесывать местность в районе его пропажи. Там огромные площади болот. Зимой, когда они замерзли, также проводились поиски. К сожалению, информации пока никакой нет, - цитирует начальника УВД belta.by.

По его словам, идут работы и по установлению возможных причастных к исчезновению ребенка. Например, проверяются все, кто находился в то время в районе пропажи, число таких людей уже почти достигло 4 тыс. Проверены свыше 2,4 тыс. автомобилей, которые могли проезжать в районе исчезновения Мархалюка.

Обстоятельства пропажи школьника пока так и не выяснены. Хотя правоохранители не перестают искать криминальный след, все больше они склоняются к версии несчастного случая, добавил руководитель милиции области.

Напомним, Максим Мархалюк из деревни Новый Двор в Беловежской пуще исчез в сентябре 2017 года, его искали сотни правоохранителей, местных жителей, волонтеров.