Кассир банка в Берестовице украла свыше 200 тыс. долларов клиентов

В отношении пенсионерки возбуждено уже больше 10 уголовных дел

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В Берестовице расследуют уголовное дело в отношении кассира одного из банков райцентра, которая обманула клиентов на огромные деньги. Те приносили валюту, чтобы делать вклады, а кассир, вместо того чтобы положить деньги на счет, забирала их себе.

Правоохранители уже выяснили, что общая сумма похищенного превысила 200 тыс. долларов и около 17 тыс. евро, но еще проверяются факты пропажи 38 тыс. долларов и свыше 2 тыс. евро клиентов. В отношении 58-летней специалиста по операционно-кассовой работе возбуждено уже больше 10 уголовных дел.

- Похищала деньги клиентов и распоряжалась ими по своему усмотрению, - цитирует начальника УВД Гродненского облисполкома Вадима Синявского belta.by.

После павших на пенсионерку-кассира подозрений она попыталась скрыться, но была вовремя задержана, добавил начальник областной милиции.