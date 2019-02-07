Строительство Белорусской АЭС раскритиковали в Женеве

В МИД назвали решение антибелорусским и заявили, что оно было принято в угоду Литве

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По итогам женевского совещания сторон Конвенции Эспо принято решение о том, что белорусская сторона не предоставила общественности достаточной информации в поддержку обоснования выбора Островецкой площадки для строительства Белорусской атомной электростанции.

Глубокое разочарование этим решением выразило Министерство иностранных дел Беларуси.

- Профильный комитет даже не потрудился разъяснить, насколько недостаточной была белорусская информация, - заявляют в МИД. - Наверное, потому, что критерия достаточности нет как в самой Конвенции, так и в документах, определяющих правила работы комитета по ее применению.

В ведомстве назвали решение антибелорусским и заявили, что оно было принято "по инициативе делегации ЕС в угоду Литве". В МИД считают, что результат голосования был заранее предопределен и что в литовской политической среде противостояние проекту БелАЭС приобрело "характер навязчивой идеи".

- Уничтожив собственную ядерную энергетику и отказавшись от белорусских предложений строить АЭС совместно, литовским политикам, очевидно, не остается ничего другого, как пытаться переложить бремя ответственности перед избирателями с больной головы на здоровую, - говорится в сообщении МИД Беларуси.