2019-02-07T16:34:50+03:00
Общество
КП Беларусь

Под Минском ОМОН задержал компанию подростков-зацеперов

Они пытались проехать на грузовом поезде до остановочного пункта Курасовщина
Павел МИЦКЕВИЧ
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Под Минском ОМОН задержал компанию подростков-зацеперовПод Минском ОМОН задержал компанию подростков-зацеперовФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Сотрудники ОМОН ГУВД Мингорисполкома задержали компанию молодых людей, которая ехала на хвостовом вагоне поезда. Речь идет о так называемых зацеперах - тех, кто увлекается опасной игрой, катаясь снаружи вагонов поездов.

Задержанные - подростки в возрасте от 11 до 16 лет. Они были пойманы в то время, когда попытались проехать на грузовом поезде до остановочного пункта Курасовщина в Минске, где проживают. Теперь ими займется инспекция по делам несовершеннолетних. Ранее подростков заметили на участке от станции Минск-Пассажирский до остановочного пункта Роща и сообщили об этом в милицию.

- Самовольный проезд в грузовом поезде либо посадка в поезд или высадка из него во время движения, либо проезд на подножке или крыше вагона караются штрафом в размере от 0,6 до 3 базовых величин, напоминают в столичном ГУВД.

Платить штраф за тех, кто не достиг 14-летнего возраста, по закону обязывают родителей.

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