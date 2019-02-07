Дарья Домрачева поздравила Александру Романовскую: «Наш золотой фристайл»
Олимпийская чемпионка Дарья Домрачева поздравила Александру Романовскую, которая выиграла золотую медаль на чемпионате мира по лыжной акробатике в американском Дир-Вэлли.
- Наш золотой фристайл!!! Невероятно!!! Встречайте! Чемпионка мира, - написала Домрачева в инстаграме и добавила видео решающего прыжка белоруски.
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На чемпионате мира лыжные акробаты разыграют также медали в командном турнире, который пройдет 8 февраля.
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