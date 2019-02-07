2019-02-07T16:53:50+03:00
Спорт
КП Беларусь

Дарья Домрачева поздравила Александру Романовскую: «Наш золотой фристайл»

Все радуются за фристайлистку
Захар ПЛАТОНОВ
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Александра Романовская на подиуме в Дир-Вэлли. facebook.com/fisfreestyle/Александра Романовская на подиуме в Дир-Вэлли. facebook.com/fisfreestyle/
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Олимпийская чемпионка Дарья Домрачева поздравила Александру Романовскую, которая выиграла золотую медаль на чемпионате мира по лыжной акробатике в американском Дир-Вэлли.

- Наш золотой фристайл!!! Невероятно!!! Встречайте! Чемпионка мира, - написала Домрачева в инстаграме и добавила видео решающего прыжка белоруски.

Наша новая чемпионка-фристайлистка в свободное время играет на укулеле и ханге

На чемпионате мира лыжные акробаты разыграют также медали в командном турнире, который пройдет 8 февраля.

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Наша новая чемпионка-фристайлистка в свободное время играет на укулеле и ханге

Александра Романовская переживала, что не вышла в финал Олимпиады-2018, зато намедни стала чемпионкой мира. И поздравила папу с днем рождения [смотреть и читать дальше]

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Дарья Домрачева поздравила Александру Романовскую: Наш золотой фристайл
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