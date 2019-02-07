2019-02-07T17:49:24+03:00
Общество
КП Беларусь

Футболиста-лихача на Infiniti отпустили под залог

Он признал вину и раскаивается
Захар ПЛАТОНОВ
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Молодой человек на Infiniti грубо нарушал ПДД и публиковал это в соцсетях. Фото: instagram.com/_l.i.7Молодой человек на Infiniti грубо нарушал ПДД и публиковал это в соцсетях. Фото: instagram.com/_l.i.7
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Официальный представитель Следственного комитета Беларуси Илья Босько рассказал, что Илья Лухвич, получивший известность как лихач на Infiniti, отпущен под залог.

- Прокурором санкционирована примененная к нему мера пресечения в виде залога. К его девушке применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. В рамках расследования применен ряд неотложных следственных действий. Назначен ряд экспертиз. Изъяты мобильные телефоны. Допрошенные молодые люди вину признали и раскаиваются в содеянном, - цитирует Босько «Трибуна» со ссылкой на ОНТ.

О похождениях Ильи Лухвича стали говорить 23 января: в интернете всплыли его многочисленные видео, как он нарушает ППД на автомобиле Infiniti.

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Тогда же его взяли под стражу правоохранительные органы. Позже стало известно, что Илью Лухвича и его девушку задержали по подозрению в мошенничестве при торговле смартфонами.

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Напомним, отец Ильи Лухвича Александр известный футболист и тренер, играл за минское «Динамо», сборную Беларуси, московское «Торпедо» и другие клубы, в последние годы работает тренером в структуре ФК «Минск». Сам Илья Лухвич тоже занимался в футболом, но играл в основном за молодежные команды.

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