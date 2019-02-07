Неизвестные уничтожили скамью Клинтона в Куропатах

В прошлый раз вандалы разбили плиту на четыре части. Фото: facebook.com/zm.dashkevich

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Мемориал «Скамья Клинтона» в урочище Куропаты под Минском уничтожена вандалами. Напомним, на месте массовых расстрелов и захоронений жертв сталинских репрессий в 1994 году была установлена скамья президента Соединенных Штатов Билла Клинтона - от народа США народу Беларуси во имя памяти.

Недавно, 1 февраля, плита с надписью в очередной раз была разбита злоумышленниками на четыре части, а сейчас - практически полностью уничтожена.

- Постамент целый, раскрошили только саму плиту. От скамьи идет хорошо протоптанная дорожка в лес, - цитрует БелаПАН общественную активистку Анну Шапутько. - Очевидно, что восстановить скамью Клинтона невозможно, нужно делать новую.

Как раз накануне посольство США призывало наказать тех, кто разгромил скамью Клинтона 1 февраля. Реакции от правоохранителей пока не поступало.