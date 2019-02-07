2019-02-07T18:27:54+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Пенсионерка в церкви сломала пальцы в раскаточной машинке для теста

Инцидент произошел в церкви Святой Равноапостольной Марии Магдалины в Минске
Надежда СЕРГЕЕВА
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В Минске женщина в церкви сломала пальцы в раскаточной машинке для теста. Фото с сайта МЧСВ Минске женщина в церкви сломала пальцы в раскаточной машинке для теста. Фото с сайта МЧС
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В службу МЧС 7 февраля в 12:47 поступило сообщение о том, что по улице Киселева, 42 в раскаточной машине зажало руку женщины.

Прибыв на место, спасатели выяснили, что женщина 1958 года рождения при раскатке теста по неосторожности засунула кисть левой руки в машину и не смогла самостоятельно ее достать.

Работники МЧС при помощи спецоборудования аккуратно извлекли кисть женщины из "тисков". После этого пострадавшую доставили в больницу с диагнозом "закрытый перелом фаланг пальцев левой руки", рассказали в МЧС.

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