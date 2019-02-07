2019-02-07T19:10:16+03:00
Происшествия
КП Беларусь

52-летний моряк из США выманил 41 тысячу долларов у борисовчанки

Возбуждено уголовное дело
Надежда СЕРГЕЕВА
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Моряк из США выманил 41 тысячу долларов у борисовчанки. Фото с сайта СКМоряк из США выманил 41 тысячу долларов у борисовчанки. Фото с сайта СК
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В апреле 2018 года в одной из социальных сетей жительница Борисова познакомилась с мужчиной. Он представился как 52-летний разведенный моряк из США.

Спустя несколько месяцев общения мужчина сообщил о том, что у него завершается контракт в Таиланде. Но чтобы оттуда уехать, ему нужны некоторые документы.

Мужчина расположил к себе женщину за время общения. Это позволило ему попросить о помощи с доставкой документов. Женщина должна была получить посылку и отправить ему в Таиланд, рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

В следующих письмах он говорил о том, что посылка уже в Беларуси, но для ее получения надо оплатить таможенный сбор. Мужчина был настойчив.

В конце концов, он сказал, что потраченные деньги женщина найдет в посылке вместе с документами.

В общей сложности доверчивая борисовчанка перечислила на предоставленные ей реквизиты более 41 тысячи долларов США. Для этого она даже взяла взаймы у знакомых и оформила кредиты.

Установлено, что потерпевшая перечисляла денежные средства на зарубежный счет в Республику Гана.

Следователи направили международные запросы об оказании правовой помощи. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, а также следственные и процессуальные действия.

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