2019-02-07T19:50:29+03:00
Недвижимость
КП Беларусь

Новый автовокзал в Бресте планируют открыть уже в июне

Объект готов на 90 процентов
Надежда СЕРГЕЕВА
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В июне в Бресте планируют открыть новый автовокзал Фото с сайта vb.byВ июне в Бресте планируют открыть новый автовокзал Фото с сайта vb.by
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Как рассказал belta.by директор Брестского городского УКСа Владимир Сморщек, на данном этапе завершаются внутренние отделочные работы.

– В благоприятный период будут закончены работы по благоустройству прилегающей территории. Строительство автовокзала ведется в комплексе с реконструкцией улицы Орджоникидзе, поэтому в эксплуатацию оба объекта будут сдаваться вместе, – сообщил Владимир Сморщек.

Новый автовокзал вошел в список объектов, которые необходимо построить к 1000-летию Бреста. Он размещается по соседству с железнодорожным вокзалом. Вместимость постройки составит 250 пассажиров. За сутки его пропускная способность может достигать 5 тысяч человек.

На первом этаже будут находиться зал ожидания и киоски розничной торговли. В административном блоке на первом уровне разместятся билетные кассы, справочные, помещения дежурного по вокзалу и диспетчерской, комнаты отдыха водителей и персонала.

В блоке обслуживания пассажиров на первом этаже планируется разместить отделение кассово-расчетного центра, камеру хранения, пост охраны, аптеку, на втором – кафе, на третьем – парикмахерскую, комнату отдыха матери и ребенка, а также две комнаты отдыха. На втором и третьем этажах также будут находиться служебные помещения.

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