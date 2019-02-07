2019-02-07T20:28:08+03:00
Общество
КП Беларусь

В 2018 году белорусские суды оправдали 80 человек

Всего в производстве судов находилось 43 620 уголовных дел
Надежда СЕРГЕЕВА
Поделиться:
В 2018 году суды в Беларуси оправдали 80 человекВ 2018 году суды в Беларуси оправдали 80 человекФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Основные поводы для оправдания, как и в предыдущие годы, – отсутствие состава преступления либо недоказанность участия обвиняемого в его совершении. При этом наиболее существенен сегмент оправданных по обвинениям в преступлениях против жизни и здоровья человека – 32 (из них двое оправданы по обвинению в убийстве), личной свободы, чести и достоинства – 13, собственности и порядка осуществления экономической деятельности – 10, сообщили в пресс-службе Верховного суда Беларуси.

По результатам судебных разбирательств осуждено 40 612 человек, что на 2 523 или почти на 6 процентов меньше, чем в 2017 году.

Структура судимости по сравнению с 2017 годом существенно не изменилась. Как и раньше, основу составляют осужденные за менее тяжкие и не представляющие большой общественной опасности преступления. Удельный вес осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений составил около 11 процентов от общего количества лиц, в отношении которых вынесены обвинительные приговоры.

15 111 человек осуждено за совершение хищений имущества различными способами и 5 804 – за уклонение родителей от содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся или находившихся на государственном обеспечении.

При этом снизилось число осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов – до 2 452 лиц.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Фаниполе рабочего завалило землей
В Добрушском районе воры вынесли батареи из Дома культуры
Беларусь начнет производство стрелкового оружия
Новый автовокзал в Бресте планируют открыть уже в июне
52-летний моряк из США выманил 41 тысячу долларов у борисовчанки
Пенсионерка в церкви сломала пальцы в раскаточной машинке для теста
Неизвестные уничтожили скамью Клинтона в Куропатах
Футболиста-лихача на Infiniti отпустили под залог
Дарья Домрачева поздравила Александру Романовскую: «Наш золотой фристайл»
Под Минском ОМОН задержал компанию подростков-зацеперов
Строительство Белорусской АЭС раскритиковали в Женеве
Кассир банка в Берестовице украла свыше 200 тыс. долларов клиентов
Что с Максимом Мархалюком, ответил начальник милиции Гродно
«52-летний моряк из США» выманил 41 тыс. долларов у жительницы Борисова
Лукашенко - Александре Романовской: «Ты лучшая!»
Погода в выходные: зима не вернется
52-летний главарь банды насильников будет сидеть 22 года
В Минске водитель Kia врезался в столб
В Вооруженные силы из запаса призвали уже около 1 тыс. белорусов
Лукашенко: «Деньги любят тишину, мы следуем этим принципам»
В Гомеле суд отменил решение милиции о высылке украинца
В поезде Одесса - Минск обнаружили пакет с амфетамином