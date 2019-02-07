В 2018 году белорусские суды оправдали 80 человек

В 2018 году суды в Беларуси оправдали 80 человек Фото: Павел МАРТИНЧИК

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Основные поводы для оправдания, как и в предыдущие годы, – отсутствие состава преступления либо недоказанность участия обвиняемого в его совершении. При этом наиболее существенен сегмент оправданных по обвинениям в преступлениях против жизни и здоровья человека – 32 (из них двое оправданы по обвинению в убийстве), личной свободы, чести и достоинства – 13, собственности и порядка осуществления экономической деятельности – 10, сообщили в пресс-службе Верховного суда Беларуси.

По результатам судебных разбирательств осуждено 40 612 человек, что на 2 523 или почти на 6 процентов меньше, чем в 2017 году.

Структура судимости по сравнению с 2017 годом существенно не изменилась. Как и раньше, основу составляют осужденные за менее тяжкие и не представляющие большой общественной опасности преступления. Удельный вес осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений составил около 11 процентов от общего количества лиц, в отношении которых вынесены обвинительные приговоры.

15 111 человек осуждено за совершение хищений имущества различными способами и 5 804 – за уклонение родителей от содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся или находившихся на государственном обеспечении.

При этом снизилось число осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов – до 2 452 лиц.