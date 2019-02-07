2019-02-07T21:05:09+03:00
Общество
КП Беларусь

Беларусь начнет производство стрелкового оружия

Серийные образцы могут появиться уже в этом году
Надежда СЕРГЕЕВА
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Беларусь налаживают производство стрелкового оружия. Фото с сайта pixabay.comБеларусь налаживают производство стрелкового оружия. Фото с сайта pixabay.com
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В 2018 году начнется производство боеприпасов для служебного и гражданского стрелкового оружия, рассказал belta.by председатель Госкомвоенпрома Роман Головченко.

– Пока это боеприпасы для служебного и гражданского оружия. Сейчас мы заканчиваем формирование нормативной правовой базы для производства патронов к боевому оружию и собственно боевого стрелкового оружия, – сообщил он.

В этом году будет уделено основное внимание инфраструктуре производственной базы, так как без этого невозможно проводить испытания, а также подтверждать результаты разработок. Как рассказал Роман Головченко, ряд новых производственных участков уже введен, начаты испытания двигателей.

– Мы уже фактически вышли на финишную прямую. В этом году, думаю, у нас уже появятся не опытные, а серийно выпускаемые образцы боевого оружия и стрелковых боеприпасов. Это востребованная продукция и для наших Вооруженных Сил, и для внешних рынков, – подчеркнул государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась.

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