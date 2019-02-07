В Добрушском районе воры вынесли батареи из Дома культуры

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Подозреваемых в краже чугунных радиаторов из бывшего сельского дома культуры 6 февраля задежали сотрудники уголовного розыска Добрушского РОВД. Здание, которое находится в поселке Тереховка, принадлежит 48-летней жительнице райцентра, которая его выкупила для использования в бизнесе.

Женщина обнаружила, что кто-то взломал дверь и украл чугунные батареи.

– На месте происшествия явных следов злоумышленники не оставили. Однако у сельчан мы выяснили, что некоторым из них воры успели продать радиаторы. При этом одним из продавцов был 40-летний местный житель. В тот же день у него нашли часть похищенного и специальный инструмент для демонтажа батарей, – цитирует belta.by оперуполномоченного уголовного розыска Добрушского РОВД Виктора Кравцова.

Подозреваемый признался в содеянном. Он также рассказал, что пособниками были трое его знакомых. Несколько дней в светлое время суток они воровали радиаторы. Действовали двое, пока один наблюдал за окрестностями. Мужчины снимали радиаторы и грузили их в автомобиль.

Всего злоумышленники вынесли 24 секции. Часть похищенного успели продать и сдать на металлолом. Сейчас они задержаны и находятся в ИВС. За кражу в их отношении возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК. Им грозит до 4 лет лишения свободы.