2019-02-07T21:50:17+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Фаниполе рабочего завалило землей

Тело откопали, человек погиб
Надежда СЕРГЕЕВА
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В Фаниполе рабочего завалило землей – он погиб. Фото: vk.com/fanipolbyВ Фаниполе рабочего завалило землей – он погиб. Фото: vk.com/fanipolby
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ЧП случилось 7 февраля в 16:37. Напротив здания Фанипольского городского исполкома при проведении земляных работ УП "Брестводстрой" на глубине 6 метров произошел обвал земли в котлован, пишет паблик Фаниполь Бай.

По предварительной информации, 30-летнего рабочего засыпало большим слоем земли.

На место происшествия были вызваны бригада скорой помощи, МЧС. Но спасти мужчину не успели.

– Рабочего откопали. К сожалению человек погиб. Без комментариев, – сообщается в паблике.

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