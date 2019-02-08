В Беларуси в этом году появятся обновленные деньги

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Обновленные деньги мы увидим уже в этом году. Речь идет о купюрах номиналом 5 и 10 рублей, а также монетах: одной, двух копейках и двух рублях. Об этом сообщил телеканал "Беларусь 1" в сюжете о встрече Александра Лукашенко и главы Нацбанка Павла Каллаура.

Как именно будут выглядеть обновленные купюры и монеты и чем они будут отличаться от нынешних, пока не сообщается.

Напомним, деноминация в Беларуси прошла 1 июня 2016 года. Деньги, которые поступили в обращение, были отпечатаны еще в 2009 году.

По словам экспертов, белорусские деньги считаются самыми защищенными в мире: у них есть не только все необходимые способы защиты, которые используются Евросоюзом и США, но и так называемый дополнительный элемент - MASK-защита, которой нет у других валют мира. Она применена в купюрах начиная с 50 рублей.