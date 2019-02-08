Минтранс планирует создать аэропорт для лоукостов
Хорошая новость для тех, кто ждет возможности путешествовать самолетами лоукост-компаний из Беларуси. Министерство транспорта и коммуникаций занимается вопросом создания базового аэропорта для лоукостов.
- Сейчас мы прорабатываем вопрос базового областного аэропорта для лоукост-компаний, которые в последующем могут прийти в Беларусь, - цитирует belta.by министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексея Авраменко.
Вопрос с выбором региона пока не решен. Однако уже известно, что в первую очередь лоукосты придут в областные аэропорты. По словам министра, в Беларуси большое внимание уделяется их развитию.
- Основной упор идет на развитие региональных аэропортов с точки зрения привлечения туда и чартерных рейсов, и регулярных, - сказал он.
Сейчас многие белорусские туристы часто путешествуют лоукостами из Литвы и Польши.