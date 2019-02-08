Минтранс планирует создать аэропорт для лоукостов

Пока белорусы летают лоукостами из Литвы и Польши. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Вопрос с выбором места пока не решен

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Хорошая новость для тех, кто ждет возможности путешествовать самолетами лоукост-компаний из Беларуси. Министерство транспорта и коммуникаций занимается вопросом создания базового аэропорта для лоукостов.

- Сейчас мы прорабатываем вопрос базового областного аэропорта для лоукост-компаний, которые в последующем могут прийти в Беларусь, - цитирует belta.by министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексея Авраменко.

Вопрос с выбором региона пока не решен. Однако уже известно, что в первую очередь лоукосты придут в областные аэропорты. По словам министра, в Беларуси большое внимание уделяется их развитию.

- Основной упор идет на развитие региональных аэропортов с точки зрения привлечения туда и чартерных рейсов, и регулярных, - сказал он.

Сейчас многие белорусские туристы часто путешествуют лоукостами из Литвы и Польши.