2019-02-08T11:13:59+03:00
Общество
КП Беларусь

Минтранс планирует создать аэропорт для лоукостов

Вопрос с выбором места пока не решен
Ирина ВЕТРОВА
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Пока белорусы летают лоукостами из Литвы и Польши.Пока белорусы летают лоукостами из Литвы и Польши.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Хорошая новость для тех, кто ждет возможности путешествовать самолетами лоукост-компаний из Беларуси. Министерство транспорта и коммуникаций занимается вопросом создания базового аэропорта для лоукостов.

- Сейчас мы прорабатываем вопрос базового областного аэропорта для лоукост-компаний, которые в последующем могут прийти в Беларусь, - цитирует belta.by министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексея Авраменко.

Вопрос с выбором региона пока не решен. Однако уже известно, что в первую очередь лоукосты придут в областные аэропорты. По словам министра, в Беларуси большое внимание уделяется их развитию.

- Основной упор идет на развитие региональных аэропортов с точки зрения привлечения туда и чартерных рейсов, и регулярных, - сказал он.

Сейчас многие белорусские туристы часто путешествуют лоукостами из Литвы и Польши.

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