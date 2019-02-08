КП Беларусь
В Минске эвакуировали 1141 человека из-за пожара
В шахте мусоропровода загорелся мусор
Поздно вечером студентов эвакуировали из общежития. Фото: mchs.gov.by
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Переполох случился в 13-этажном здании общежития университета на проспекте Машерова. Поздно вечером 7 февраля спасатели получили от жильцов сообщение о задымлении.
Открытого пламени не было видно. Однако выяснилось, что на первом этаже загорелся пластиковый мусорный контейнер и мусор в шахте мусоропровода, сообщает mchs.gov.by.
Из общежития был эвакуирован 1141 человек. Троим студентам, которые почувствовали себя плохо, потребовалась помощь врачей. С предварительными диагнозами «отравление продуктами горения» их направили в больницу.
Причина пожара устанавливается.