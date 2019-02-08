В Минске эвакуировали 1141 человека из-за пожара

Изменить размер текста: A A

Переполох случился в 13-этажном здании общежития университета на проспекте Машерова. Поздно вечером 7 февраля спасатели получили от жильцов сообщение о задымлении.

Открытого пламени не было видно. Однако выяснилось, что на первом этаже загорелся пластиковый мусорный контейнер и мусор в шахте мусоропровода, сообщает mchs.gov.by.

Из общежития был эвакуирован 1141 человек. Троим студентам, которые почувствовали себя плохо, потребовалась помощь врачей. С предварительными диагнозами «отравление продуктами горения» их направили в больницу.

Причина пожара устанавливается.