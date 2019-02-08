В деревне горел дом, а женщина сидела в нем и читала газету

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ЧП произошло в деревне Прудники, что на Мядельщине. Прохожие увидели, что загорелся жилой дом. Один из них начал звонить по номеру 101, второй помчался к дому. Оказалось, что горела деревянная веранда. Через оконо мужчина увидел, что в доме находилась пожилая женщина, которая сидела и читала газету.

Как пишет rh.by, мужчина стал стучать, но женщина его не слышала. Тогда он забежал в дом через дверь и помог 72-летней хозяйке выйти во двор.

Тем временем приехали спасатели и потушили огонь. Пожар незначительно повредил крышу и стену веранды.

Сообщается, что предварительная причина ЧП - нарушение эксплуатации котла.