2019-02-08T11:35:13+03:00
Общество
КП Беларусь

Больше 110 пар в Минске поженятся 14 февраля

В День всех влюбленных загсы по-особому встретят молодоженов
Ирина ВЕТРОВА
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Многие считают 14 февраля отличным днем для проведения свадьбы. Фото: pixabay.comМногие считают 14 февраля отличным днем для проведения свадьбы. Фото: pixabay.com
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В День святого Валентина больше 110 пар зарегистрируют брак в Минске, сообщает belta.by. Это больше, чем в прошлом году в этот день. 14 февраля в этом году выпадает на четверг.

Например, во Дворце гражданских обрядов состоится 15 свадеб. Регистрацию начнут с 10.00 и будут продолжать до вечера. Жениться в этот день будут не только минчане, среди будущих молодоженов также граждане Эквадора, Ирландии, Ливана, Сирии и Египта.

Загсы готовятся по-особенному встретить молодоженов: новоиспеченным супругам будут вручать символические подарки и валентинки.

Кстати, самым популярным месяцем для свадеб в Минске остается август, а чаще всего молодожены расписываются в пятницу и субботу. В 2018 году в Минске сыграли свадьбы 14 425 пар.

Кстати, возможность подать заявление на регистрацию брака в День всех влюбленных еще есть.

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