В Полоцке мужчина накачивал колесо МАЗа и погиб из-за взрыва покрышки

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ЧП призошло днем 7 февраля в Полоцке, на территории дорожно-ремонтно-строительного управления. Как сообщает belta.by, 55-летний мужчина подогнал свой служебный автомобиль МАЗ к компрессору, чтобы подкачать колесо. Однако во время накачки разорвалась правая задняя покрышка. Из-за этого мужчина был смертельно травмирован и умер еще до приезда бригады скорой помощи.

Кстати, в последнее время в Беларуси увеличилось количество людей, погибших на рабочем месте. Так, за январь - ноябрь 2018 года погибло 137 человек, а за этот же период 2017 года - 118. То есть число погибших оказалось на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.