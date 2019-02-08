Подозреваемых в убийстве ребенка нашли через 3,5 года

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Новорожденного ребенка убили в Барановичах 10 июня 2015 года. Рабочая Барановичского ЖКХ сообщила в милицию о том, что нашла в мусорном контейнере между многоквартирными домами тело малыша.

Как сообщает sk.gov.by, было возбуждено уголовное дело по п. 2 ч. 2 ст. 139 ("Убийство") Уголовного кодекса Беларуси, однако найти того, кто это сделал, тогда не смогли.

Эксперты-генетики выделили генотип ребенка и матери и передали эту информацию в базу для сверки по имеющимся данным и постановке на учет. Но совпадений не нашли.

Затем сотрудниками уголовного розыска были отобраны биологические образцы у 47-летнего местного жителя. Специалисты установили совпадение генотипа мужчины с генотипом убитого ребенка. После этого правоохранители выяснили, что в период, соответствующий смерти ребенка, мужчина жил с женщиной 1981 года рождения.

Были проведены экспертные исследования, в ходе которых стало ясно, что именно эти женщина и мужчина являются родителями убитого ребенка. Оба они задержаны. Расследование продолжается.