Гендиректор Минского завода шестерен задержан при получении взятки в 20 000 евро

20 000 евро полагались за благоприятное решение вопросов, связанных с расчетами за поставляемое оборудование. Фото: mvd.gov.by

Деньги он получал в своем рабочем кабинете

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Генеральный директор ОАО «Минский завод шестерен» был задержан 7 февраля при получении взятки на сумму 20 000 евро. Как сообщает mvd.gov.by, взятку от представителя иностранной коммерческой структуры он получил в своем рабочем кабинете 7 февраля.

Эти деньги предназначались ему за благоприятное решение вопросов, связанных с расчетами за поставляемое технологическое оборудование.

Также сообщается, что в 2018 году директор предприятия неоднократно получал взятки от представителей коммерческих структур.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 430 УК Беларуси (получение взятки в особо крупном размере лицом, занимающим ответственное положение).

Проводятся следственно-оперативные мероприятия.