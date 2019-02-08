В Минске найден труп младенца с удавкой на шее

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8 февраля стало известно о жестоком убийстве младенца. В милицию поступило сообщение о том, что возле дома на проспекте Рокоссовского найден труп ребенка с удавкой на шее.

Об этом сообщила в Твиттере пресс-служба минской милиции.

Ребенку на вид около двух месяцев. Сотрудники милиции выясняют обстоятельства трагедии. На месте работает следственно-оперативная группа.

Также сегодня стало известно о том, что в Барановичах нашли подозреваемых в убийстве ребенка спустя 3,5 года. В 2015 году тело младенца было обнаружено в мусорном контейнере, но найти того, кто это сделал, тогда не удалось. Однако позже сотрудниками уголовного розыска было установлено совпадение генотипа убитого ребенка с генотипом его отца. После этого правоохранители нашли и его мать. Оба они задержаны.